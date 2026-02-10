Penisgate peni ingranditi con acido ialuronico nel salto con gli sci alle Olimpiadi 2026 che cosa è successo davvero e quali atleti l' hanno usato

La storia delle voci su alcuni saltatori con gli sci che si sarebbero iniettati acido ialuronico nel pene per migliorare le prestazioni è ancora tutta da chiarire. Finora, la Federazione Internazionale Sci ha smentito qualsiasi coinvolgimento o prova concreta, definendo le voci come semplici pettegolezzi. Nessun atleta è stato finora sospettato o denunciato, ma il caso ha fatto comunque discutere tra appassionati e addetti ai lavori.

Secondo alcune voci, alcuni saltatori con gli sci maschili si sarebbero iniettati acido ialuronico nel pene per ottenere un presunto vantaggio aerodinamico competitivo ingrandendo la tuta, la Federazione Internazionale Sci (FIS): "Pettegolezzi non supportati da fatti"

