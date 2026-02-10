Olimpiadi il caso Penis Gate fra gli atleti del salto con sci e che cosa c' è da sapere sui filler all' acido ialuronico sui genitali maschili

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina si apre un caso curioso legato al salto con gli sci. Si parla di atleti che avrebbero fatto iniezioni di acido ialuronico sui genitali per indossare tute più larghe e cercare di saltare più lontano. La notizia circola tra voci e indiscrezioni, ma finora nessuna conferma ufficiale. La questione mette in luce come anche i dettagli più improbabili possano finire sotto i riflettori in un contesto così competitivo.

Iniezioni di acido ialuronico nel pene: come funziona esattamente? Come sottolinea il dottor Federico Spongano, medico estetico e direttore sanitario di Studio Medico Adigrat a Milano, «nel mondo della medicina estetica, questa pratica - oggi al centro del Penis Gate emerso in ambito olimpico - non rappresenta una novità. Da anni, infatti, negli studi medici si ricorre a filler a base di acido ialuronico a livello del pene, un protocollo che recentemente ha registrato un aumento della domanda, in particolare tra uomini giovani e molto giovani. Si tratta spesso di pazienti che vivono con disagio o imbarazzo genitali percepiti come troppo sottili o poco armonici, e che si rivolgono al medico non per correggere una patologia (i filler non possono farlo), ma per migliorare il rapporto con il proprio corpo e, di conseguenza, garantire una sessualità più appagante e serena.

