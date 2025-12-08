Incidente a Monza investito pedone sulle strisce | 18enne in ospedale

Oggi, 8 dicembre, a Monza si è verificato un incidente stradale alle 17:30 in via Buonarroti angolo via Giotto. Un'auto ha investito un pedone di 18 anni sulle strisce, causando il suo ricovero in ospedale. L'evento ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre le autorità stanno indagando sulle dinamiche dell'incidente.

Incidente stradale oggi, 8 dicembre, poco dopo le 17:30 a Monza. In via Buonarroti angolo via Giotto, una ragazza di 18 anni è stata investita da un'auto.L'incidenteDalle prime ricostruzioni, la ragazza sarebbe stata investita mentre stava attraversando le strisce anche se la dinamica. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

