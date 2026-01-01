Col nuovo anno aumentano i costi dei pedaggi autostradali

A partire dal 1° gennaio 2026, i costi dei pedaggi autostradali in Italia subiranno un aumento, dovuto all’adeguamento delle tariffe all’inflazione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato questa variazione, che interesserà tutti gli utenti che percorrono le autostrade nazionali. La modifica mira a mantenere l’equilibrio economico delle concessionarie e a garantire la manutenzione delle infrastrutture.

Dal 1° gennaio 2026 viaggiare in Italia percorrendo le autostrade costerà di più. Il motivo, spiega il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è che le tariffe dei pedaggi autostradali verranno adeguate ai costi dell'inflazione.Si tratta di una conseguenza della decisione della Corte.

