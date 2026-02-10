Patrizia De Blanck è morta a 85 anni a Roma, l’8 febbraio. La donna si è spenta dopo aver combattuto una lunga malattia, mantenendo il massimo riserbo. La notizia ha colto di sorpresa molti, anche perché era lontana dai riflettori e protetta dalla figlia Giada. Prima di morire, avrebbe lasciato alcune parole strazianti, ma i dettagli restano sconosciuti.

Patrizia De Blanck è morta a 85 anni l'8 febbraio a Roma, dopo una lunga e devastante malattia affrontata nel massimo riserbo, lontana dai riflettori e protetta dalla figlia Giada.L'annuncio è arrivato proprio da Giada De Blanck sui social, con un post commovente e straziante: "Per scelta ho vissuto tutto nel silenzio e nella riservatezza, in un momento estremamente delicato e terribile per tutte e due proteggendola da tutto, dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti. Sono profondamente segnata da questo percorso difficile e doloroso e dilaniata da una sofferenza che non si può spiegare: con lei se n’è andata una parte di me. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Patrizia De Blanck, le ultime strazianti parole: "Quando morirò..."

Approfondimenti su Patrizia De Blanck

Il mondo dello spettacolo italiano piange la scomparsa di Patrizia De Blanck, morta a 85 anni.

Giada De Blanck, figlia della contessa Patrizia De Blanck, si racconta senza filtri.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Patrizia De Blanck

Argomenti discussi: La malattia e le cause della morte di Patrizia De Blanck: Devastante; La figlia Giada, i mariti, la tv: la vita di Patrizia de Blanck, contessa anche della tv; Addio a Patrizia De Blanck, indimenticabile contessa della tv e regina dei salotti mondani; È morta Patrizia De Blanck, aveva 85 anni.

