Patrizia De Blanck gli ultimi mesi e la vicinanza della figlia Giada | È stato un calvario totale
Patrizia De Blanck è morta l’8 febbraio, a 85 anni. Negli ultimi mesi, la sua figlia Giada le è stata sempre vicina, affrontando un periodo difficile. La Contessa del Popolo ha attraversato un calvario, ma è riuscita a stringere i suoi affetti fino alla fine.
Patrizia De Blanck, la Contessa del Popolo, si è spenta l’8 febbraio all’età di 85 anni: negli ultimi mesi, al suo fianco, c’è sempre stata l’amata figlia Giada De Blanck. Non l’ha mai lasciata da sola nemmeno per un momento, in quello che è stato definito un “calvario totale”. L’ultimo compleanno festeggiato a novembre: per l’occasione, Giada aveva organizzato una sorpresa meravigliosa per la mamma. Negli ultimi tempi, da figlia era diventata anche un po’ “madre” a sua volta: un legame unico, che non potrà mai spezzarsi e andrà oltre il tempo. Patrizia De Blanck, la malattia e gli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Dilei.it
Approfondimenti su Patrizia De Blanck
Giada De Blanck, chi è l'unica figlia della contessa Patrizia De Blanck
Giada De Blanck, figlia della contessa Patrizia De Blanck, si racconta senza filtri.
Morte Patrizia De Blanck: la confessione della figlia Giada a un giornalista
La morte di Patrizia De Blanck ha scosso la famiglia e gli amici.
Ultime notizie su Patrizia De Blanck
Argomenti discussi: È morta Patrizia De Blanck, aveva 85 anni; E' morta Patrizia De Blanck, la contessa della tv italiana; Ad annunciare la morte di Patrizia De Blanck è stata la figlia Giada con un post su Instagram. La contessa, icona irriverente del gossip e della tv, si è spenta a 85 anni a Roma, dopo una lunga battaglia contro una malattia. Dopo il post moltissimi i messaggi di; Addio a Patrizia De Blanck, indimenticabile contessa della tv e regina dei salotti mondani.
Da Sordi a Califano: tutti gli amori di Patrizia De BlanckPatrizia De Blanck e i suoi amori: dai matrimoni lampo alle tragedie, passando per flirt e racconti senza filtri: la storia sentimentale della Contessa ... tgcom24.mediaset.it
Patrizia De Blanck, gli ultimi mesi e la vicinanza della figlia Giada: È stato un calvario totaleGiada De Blanck è stata vicina alla mamma Patrizia nella lotta contro la malattia: Le ha regalato gli ultimi anni nel modo migliore ... dilei.it
Patrizia De Blanck è morta a 85 anni. L’annuncio della figlia Giada, la malattia affrontata lontano dai riflettori facebook
Da Sordi a Califano: tutti gli amori di Patrizia De Blanck #patriziadeblanck x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.