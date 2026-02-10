Patrizia De Blanck è morta l’8 febbraio, a 85 anni. Negli ultimi mesi, la sua figlia Giada le è stata sempre vicina, affrontando un periodo difficile. La Contessa del Popolo ha attraversato un calvario, ma è riuscita a stringere i suoi affetti fino alla fine.

Patrizia De Blanck, la Contessa del Popolo, si è spenta l’8 febbraio all’età di 85 anni: negli ultimi mesi, al suo fianco, c’è sempre stata l’amata figlia Giada De Blanck. Non l’ha mai lasciata da sola nemmeno per un momento, in quello che è stato definito un “calvario totale”. L’ultimo compleanno festeggiato a novembre: per l’occasione, Giada aveva organizzato una sorpresa meravigliosa per la mamma. Negli ultimi tempi, da figlia era diventata anche un po’ “madre” a sua volta: un legame unico, che non potrà mai spezzarsi e andrà oltre il tempo. Patrizia De Blanck, la malattia e gli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Patrizia De Blanck, gli ultimi mesi e la vicinanza della figlia Giada: “È stato un calvario totale”

Giada De Blanck, figlia della contessa Patrizia De Blanck, si racconta senza filtri.

La morte di Patrizia De Blanck ha scosso la famiglia e gli amici.

Argomenti discussi: È morta Patrizia De Blanck, aveva 85 anni; E' morta Patrizia De Blanck, la contessa della tv italiana; Ad annunciare la morte di Patrizia De Blanck è stata la figlia Giada con un post su Instagram. La contessa, icona irriverente del gossip e della tv, si è spenta a 85 anni a Roma, dopo una lunga battaglia contro una malattia. Dopo il post moltissimi i messaggi di; Addio a Patrizia De Blanck, indimenticabile contessa della tv e regina dei salotti mondani.

