Patrizia De Blanck gli ultimi mesi e la vicinanza della figlia Giada | È stato un calvario totale

Patrizia De Blanck è morta l’8 febbraio, a 85 anni. Negli ultimi mesi, la sua figlia Giada le è stata sempre vicina, affrontando un periodo difficile. La Contessa del Popolo ha attraversato un calvario, ma è riuscita a stringere i suoi affetti fino alla fine.

Patrizia De Blanck, la Contessa del Popolo, si è spenta l’8 febbraio all’età di 85 anni: negli ultimi mesi, al suo fianco, c’è sempre stata l’amata figlia Giada De Blanck. Non l’ha mai lasciata da sola nemmeno per un momento, in quello che è stato definito un “calvario totale”. L’ultimo compleanno festeggiato a novembre: per l’occasione, Giada aveva organizzato una sorpresa meravigliosa per la mamma. Negli ultimi tempi, da figlia era diventata anche un po’ “madre” a sua volta: un legame unico, che non potrà mai spezzarsi e andrà oltre il tempo. Patrizia De Blanck, la malattia e gli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Dilei.it

