Padova mister Andreoletti | Felice per la risposta del gruppo e per non avere subito gol

Dopo un mese di attesa, il Padova torna alla vittoria, la prima con Banzato come nuovo proprietario. Mister Andreoletti si mostra soddisfatto della risposta del gruppo e della solidità difensiva, sottolineando come la squadra abbia messo in campo cuore e grinta per conquistare i tre punti. La squadra ha resistito bene e, alla fine, il risultato ha premiato gli sforzi di tutti.

A distanza di un mese il Padova centra la vittoria, la prima dell'era Banzato come proprietario, e torna sorridere. Un motivo in più per mister Andreoletti di gioire al termine della sfida contro la Carrarese: «Nel secondo tempo ho cercato maggiore copertura ed equilibrio: l'idea era abbassarci.

