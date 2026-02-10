Durante un normale controllo di polizia a Paderno Dugnano, i carabinieri hanno trovato un giovane con in auto una scatola di proiettili, spranghe di ferro e un machete nascosto. Il ragazzo è stato subito denunciato. La scoperta ha sorpreso gli agenti, che hanno deciso di approfondire il controllo. Nessuno si aspettava di trovare così tanto materiale pericoloso.

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare. Le Olimpiadi Invernali sono ufficialmente iniziate e la città di Milano è diventata il cuore. Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare. I veicoli moderni devono superare regolarmente i test sulle emissioni per garantire che rispettino le. Un uomo di 28 anni è stato oggetto di un’ordinanza di custodia cautelare da parte. La Polizia di Stato ha arrestato a Milano una donna italiana di 67 anni per. Mattinata di forti disagi alla circolazione nell’area di Malpensa per l’arrivo delle autorità statunitensi in. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Paderno Dugnano, proiettili, spranghe e un machete in auto: denunciato giovane durante un controllo

Approfondimenti su Paderno Dugnano

La polizia locale di Paderno Dugnano ha denunciato un ragazzo di 20 anni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Paderno Dugnano

Argomenti discussi: Proiettili, spranghe e un machete in auto: denunciato un 20enne; Paderno Dugnano, proiettili, spranghe e un machete in auto: denunciato giovane durante un controllo; Paderno Dugnano, vigili fermano auto per un controllo: a bordo proiettili, spranghe e un machete; Paderno Dugnano, ventenne denunciato: aveva in auto machete, proiettili e tondini.

Paderno Dugnano, proiettili, spranghe e un machete in auto: denunciato giovane durante un controlloScatola di proiettili sul sedile dell’auto, spranghe di ferro e un machete nascosti all’interno del veicolo. È quanto hanno trovato gli agenti della ... ilnotiziario.net

Proiettili, spranghe e un machete in auto: denunciato un 20enneUna scatola di proiettili sul sedile dell'auto e un machete. Nel pomeriggio di sabato 7 febbraio la polizia locale di Paderno Dugnano ha denunciato un ragazzo di 20 già noto alle forze dell'ordine per ... milanotoday.it

Città metropolitana di Milano. . Progetto Spugna: continua la formazione nei Comuni Il Comune Paderno Dugnano ha ospitato il terzo modulo formativo “SuDS: dalla pianificazione alla gestione”, destinato ai Comuni coinvolti nel #PianoUrbanoIntegratoSpu - facebook.com facebook