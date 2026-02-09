Proiettili spranghe e un machete in auto | denunciato un 20enne

La polizia locale di Paderno Dugnano ha denunciato un ragazzo di 20 anni. Durante un controllo, gli hanno trovato in auto una scatola di proiettili e un machete. Il giovane, già noto alle autorità per altri reati legati a droga e armi, rischia ora conseguenze penali più serie.

Una scatola di proiettili sul sedile dell'auto e un machete. Nel pomeriggio di sabato 7 febbraio la polizia locale di Paderno Dugnano ha denunciato un ragazzo di 20 già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a spaccio e detenzione abusiva di armi. Il controllo Gli agenti si trovavano.

