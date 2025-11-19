Minorenne adescata alla stazione e vittima di violenza sessuale

Atti persecutori, adescamento e violenza sessuale aggravata. Sono le accuse mosse a carico di un 24enne, arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Velletri ed eseguita dai carabinieri della Stazione di Lavinio, frazione del comune di Anzio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

