Oroscopo Tarocchi 16-22 Febbraio 2026 | Previsioni e Consigli
Questa settimana, le carte dei Tarocchi mostrano un quadro di energie contrastanti. I segni devono affrontare sfide che richiedono decisioni ferme, tra la voglia di consolidare le proprie basi e la spinta a provare strade nuove. L’Ariete si trova a dover gestire il dinamismo del Carro, mentre il Toro si appoggia alla solidità dell’Imperatore. I Gemelli, invece, si confrontano con le scelte rappresentate dagli Amanti. La situazione invita a muoversi con attenzione e determinazione.
La settimana si apre sotto il segno di una tensione creativa che richiede fermezza e visione. Le carte estratte per i dodici segni compongono un mosaico di energie che oscillano tra il bisogno di consolidare le proprie radici e l'urgenza di intraprendere nuovi percorsi: dal dinamismo dell' Ariete con il Carro alla solidità del Toro sotto l'Imperatore, passando per la scelta dei Gemelli con gli Amanti.
Benvenuti all’analisi della prossima settimana.
Oroscopo Amore Toro 16-22 Febbraio 2026: Intuito e Solidità
Questa settimana, i Toro devono fare i conti con i propri sentimenti e ascoltare di più il loro intuito.
