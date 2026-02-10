Oroscopo dell' Amore 16-22 Febbraio 2026 | previsioni e transiti settimanali

Benvenuti all’analisi della prossima settimana. Dal 16 al 22 febbraio 2026, le stelle portano cambiamenti nelle storie d’amore di molti. È una settimana in cui i sentimenti si muovono velocemente e le emozioni si fanno più intense. Le coppie potrebbero affrontare decisioni importanti, mentre i single avranno nuove occasioni da cogliere. In generale, ci sarà una certa agitazione nel cielo, pronta a influenzare le relazioni di tutti.

Benvenuti all'analisi settimanale delle dinamiche affettive. La settimana che va dal 16 al 22 febbraio 2026 si preannuncia come un momento di grande fermento per i cuori dello zodiaco. Attraverso l'uso delle Effemeridi Svizzere e il sistema di domificazione Placidus, abbiamo tracciato la mappa dei transiti che guideranno le relazioni in questi giorni di fine inverno. In un'Italia che ancora respira l'eco delle emozioni di San Valentino e la freschezza pungente di febbraio, il cielo propone un cambio di passo deciso. Non siamo più nel tempo dell'attesa, ma in quello della manifestazione.

