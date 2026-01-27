In questa partita di calcio, il rigore assegnato per fallo di mano di Bartesaghi ha influenzato il risultato tra Milan e Roma. La decisione, presa dall’arbitro Colombo con l’ausilio dell’Open Var, evidenzia come le tecnologie possano incidere sulle partite di calcio. È importante analizzare gli episodi per comprendere meglio le dinamiche del gioco e le decisioni arbitrali.

Il Milan ha pareggiato contro la Roma. Un primo tempo non incredibile da parte dei rossoneri che però hanno resistito passando in vantaggio nella ripresa con il gol di De Winter da calcio d'angolo. I giallorossi hanno riacciuffato la gara con il rigore trasformato da Pellegrini. Nessun dubbio in campo per l'arbitro Colombo che ha assegnato subito il penalty per il contatto tra la palla e il braccio largo in area di Davide Bartesaghi. Ospite a Open Var, format di Dazn, Figc, Aia con la collaborazione della Lega Serie A, è stato il componente CAN Dino Tommasi. L'ex arbitro ha parlato anche del rigore assegnato all'Olimpico ai danni dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calcio di rigore per il fallo di mano di Bartesaghi. Open Var: “Rigore codificato. Colombo …”

Approfondimenti su Calcio Rigore

Analisi degli episodi da moviola nella partita Roma-Milan, valida per la 22ª giornata di Serie A 2025-2026, disputata allo stadio 'Olimpico' e conclusa con un pareggio 1-1.

In occasione di Inter-Napoli, Andrea De Marco ha valutato la decisione di Doveri riguardo al rigore assegnato ai nerazzurri.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Calcio Rigore

Argomenti discussi: Rigore e mancata espulsione, caos e proteste in Inter-Pisa. Cos'è successo; Perché non è stato dato rigore per fallo di mano di Pulisic in Roma-Milan nonostante il tocco netto; Rigore al 98' per il Marocco, il Senegal lascia il campo. Poi torna e trionfa dopo il cucchiaio di Brahim; Juventus-Napoli, moviola: manca un rigore per sbracciata di Bremer su Hojlund sull'1-0.

Tommasi: Trattenuta di Bremer evidente, è calcio di rigore per il NapoliOspite a Open Var, format di Dazn, Figc, Aia con la collaborazione della Lega Serie A, l'ex arbitro e oggi componente CAN Dino Tommasi ha fatto luce sugli episodi più controversi della 22esima giornat ... msn.com

Open Var, Tommasi su Juve-Napoli: Su Hojlund manca un calcio di rigore, ecco perchéL'analisi del collaboratore CAN sull'episodio nell'area di rigore bianconera: Il contatto tra Kalulu e Vergara è leggero, Bremer invece... ... corrieredellosport.it

Roma-Milan, Tommasi a Open VAR: «Giusto il rigore per mano di Bartesaghi, ottima partita di Colombo» x.com

Mariani bocciato per il rigore non concesso ma senza conseguenze perché andrà ai Mondiali (Corsport) Oggi se ne parlerà a Open Var. Per la Gazzetta invece Mariani è stato promosso dai vertici arbitrali. Il Var sarebbe dovuto/potuto intervenire. https://www.il - facebook.com facebook