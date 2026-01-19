L' Omag-Mt ospita Firenze match chiave nella corsa salvezza Bellano | Pronti a lottare fino in fondo

Martedì 20 gennaio alle 19:30, al PalaCervia, l'Omag-Mt ospiterà il Bisonte Firenze in un match importante per la lotta salvezza. Bellano ha sottolineato la determinazione della squadra, pronta a lottare fino alla fine. La sfida rappresenta un momento cruciale per il proseguo della stagione e richiede attenzione e concentrazione da parte di entrambe le formazioni.

