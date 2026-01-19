L' Omag-Mt ospita Firenze match chiave nella corsa salvezza Bellano | Pronti a lottare fino in fondo

Martedì 20 gennaio alle 19:30, al PalaCervia, l'Omag-Mt ospiterà il Bisonte Firenze in un match importante per la lotta salvezza. Bellano ha sottolineato la determinazione della squadra, pronta a lottare fino alla fine. La sfida rappresenta un momento cruciale per il proseguo della stagione e richiede attenzione e concentrazione da parte di entrambe le formazioni.

Martedì sera (20 gennaio), alle 19,30, la Omag Mt ospiterà al PalaCervia il Bisonte Firenze in un incontro piuttosto significativo per il prosieguo della stagione. Le due squadre arrivano entrambe da ottime prestazioni: la Omag Mt ha superato Cuneo con sicurezza e compattezza, mentre il Bisonte.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

