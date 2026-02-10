Olimpiadi Sofia Goggia dritta alla telecamera dopo la caduta | Se mi ascolti…

La giornata che tutti aspettavano per vedere il duetto tra Sofia Goggia e gli altri azzurri alle Olimpiadi di Cortina si è conclusa in modo diverso. La campionessa italiana, dopo una caduta sulle Tofane, si è avvicinata alla telecamera con lo sguardo deciso e ha detto: “Se mi ascolti…”. La scena ha spezzato il clima di attesa e ha mostrato tutta la durezza di un momento difficile per l’atleta e per gli appassionati italiani.

La giornata che doveva consacrare uno dei duetti più attesi dell’Italia olimpica si è trasformata in pochi secondi in un brusco risveglio sulle Tofane di Cortina. La discesa valida per la neonata combinata femminile si è chiusa prima ancora di entrare davvero nel vivo, lasciando spazio solo al rumore degli sci che perdono aderenza e al silenzio carico di stupore sugli spalti e davanti ai televisori. Era la prova che tutti aspettavano, quella che avrebbe dovuto lanciare l’Italia verso un possibile podio nella combinata olimpica. In pista c’era Sofia Goggia, reduce da un bronzo pesantissimo, il terzo consecutivo in altrettante Olimpiadi invernali.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su Sofia Goggia Sofia Goggia guarda la telecamera dopo la caduta alle Olimpiadi: “Lara, se mi ascolti, perdonami” Dopo la caduta alle Olimpiadi, Sofia Goggia si rivolge alla telecamera con un messaggio sentito. Sofia Goggia guarda la telecamera dopo la caduta alle Olimpiadi: “Lara, se mi ascolti, scusami” Dopo la caduta alle Olimpiadi, Sofia Goggia si rivolge alla telecamera con un messaggio diretto. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Sofia Goggia Argomenti discussi: Olimpiadi: Breezy Johnson d’oro in libera, Goggia di bronzo e Brignone 10ª; dramma Vonn; Olimpiadi 2026, italiani in gara e possibili medaglie: i pronostici; Pronostico Discesa Libera Femminile 8 Febbraio: Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026; Quote vincente Olimpiadi Invernali 2026: Medagliere Milano Cortina e favoriti. Sofia Goggia guarda la telecamera dopo la caduta alle Olimpiadi: Lara, se mi ascolti, perdonamiAmarezza e delusione nelle parole di Sofia Goggia dopo la caduta nella discesa di combinata che ha rovinato anche la prova di Lara Della Mea, sua compagna ... fanpage.it Sofia Goggia cade, sfuma il sogno della medaglia nella combinata con Della Mea: «Scusa Lara. Non ho trovato il focus, non ho ricreato l'adrenalina da gara»CORTINA - Sofia Goggia cade sulla pista Olympia delle Tofane oggi, martedì 10 febbraio, e sfuma il sogno della medaglia nella combinata femminile in coppia con Lara Della Mea. ilgazzettino.it Amarezza, delusione, Sofia Goggia dopo la caduta nella discesa combinata ha guardato dritto nella telecamera e ha mandato un messaggio di profonda dolore a Lara - facebook.com facebook MILANO CORTINA I Gli azzurri in gara oggi 10 febbraio. Torna Sofia Goggia con Della Mea in combinata. È anche il giorno di Giacomel nel biathlon, della staffetta mista short track, curling e Pellegrini nello sci di fondo #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.