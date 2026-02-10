Le medaglie delle Olimpiadi vengono consegnate da persone con un protocollo molto preciso. Gli ufficiali sono vestiti con uniformi blu, disegnate dalla scuola di fashion design dell’Accademia di Brera. Tutto si svolge con grande attenzione ai dettagli, per rispettare le regole stabilite. Gli atleti aspettano impazienti mentre i volontari, vestiti in modo elegante, si preparano a chiamare i vincitori. La scena si ripete ogni giorno, con precisione e senza errori.

Le vedi arrivare elegantissime, nella stilosissima uniforme blu creata appositamente dalla scuola di fashion design dell’Accademia di Brera. Portano le medaglie che poi vengono consegnate materialmente agli atleti da personalità famose. Sono le ragazze della Victor Ceremony. Tra di loro c’è Giorgia Crivellari, classe 2002 di Uggiate, in provincia di Como, che ogni giorno dopo le gare indossa la sua uniforme e va a premiare i migliori tre di ogni gara di Livigno. Giorgia ormai è una livignasca acquisita, lavora qui da tre anni e ama il Piccolo Tibet valtellinese. epa12714346 (from L) Silver medalist Ryoma Kimata of Japan, gold medalist Kira Kimura of Japan and bronze medalist Su Yiming China take a selfie during the medal ceremony for the Men's Big Air final of the Snowboard competitions, at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games in Livigno, Italy, 07 February 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi, ecco chi consegna le medaglie ai vincitori: “Il protocollo è rigido, ogni dettaglio è studiato”

Approfondimenti su Olimpiadi Consegna Medaglie

Quattro anni di allenamenti intensi, sacrifici e tante gare per gli atleti italiani che si preparano a competere alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi Consegna Medaglie

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina 2026, chi sono gli ultimi tedofori che hanno portato la fiamma; Portabandiera Italia alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026: ecco chi sono; Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Il calendario delle gare: il programma e gli orari giorno per giorno; Olimpiadi Milano-Cortina: oggi si parte. Ecco tutti i dettagli della sfida logistica di Poste Italiane.

La guida completa alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: chi sono i portabandiera, quali sono le discipline e dove vedere le gare in tv. Tutto quello che c'è da sapereIl 6 febbraio l'inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: doppia cerimonia a San Siro e a Cortina. L'Italia convoca 196 atleti (103 uomini, 93 donne): chi sono la più giovane e i ... corriere.it

Il bilancio dell’8 febbraio consegna quindi una serata vinta da Cuori 3 al 16,6% contro il 14,5% di Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo, con le Olimpiadi a rinforzare Rai2 e l’asse Affari Tuoi / La Ruota della Fortuna a decidere ancora una volta gli equilibri dell facebook

Pau Gasol consegna la medaglia di bronzo a Riccardo Lorello #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics x.com