Ora le Olimpiadi ci costeranno quattro volte la spesa stimata all’inizio | ecco chi saranno i veri vincitori
di Claudio Trevisan Che bello, a febbraio 2026 ci saranno le Olimpiadi Invernali in Veneto e Lombardia! Nel 2019, quando le olimpiadi furono assegnate all’Italia, la stima dei costi era di € 1,4 miliardi e non dovevano costare un euro allo Stato perché Veneto, Lombardia e gli sponsor dovevano pagare tutto. L’ultima stima dei costi invece è € 5,7 miliardi. Naturalmente sarà lo Stato che dovrà coprire la differenza. Le Olimpiadi di Torino 2006 hanno ancora dei debiti dello StatoComune ripianati negli anni successivi, chissà quanti anni serviranno per saldare i costi delle olimpiadi invernali 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Si accende ad Olimpia la fiamma olimpica che arriverà in Italia il 4 dicembre. È il primo passo verso le Olimpiadi invernali di #MilanoCortina2026. La ‘grande sacerdotessa’ ha offerto la fiamma al primo tedoforo, il canottiere Petros #Gaidatzis, bronzo Olimpic - facebook.com Vai su Facebook
Ora le Olimpiadi ci costeranno quattro volte la spesa stimata all’inizio: ecco chi saranno i veri vincitori - Per pochi privati, mentre i costi ricadranno su tutti ... Da ilfattoquotidiano.it