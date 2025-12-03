Ora le Olimpiadi ci costeranno quattro volte la spesa stimata all’inizio | ecco chi saranno i veri vincitori

di Claudio Trevisan Che bello, a febbraio 2026 ci saranno le Olimpiadi Invernali in Veneto e Lombardia! Nel 2019, quando le olimpiadi furono assegnate all’Italia, la stima dei costi era di € 1,4 miliardi e non dovevano costare un euro allo Stato perché Veneto, Lombardia e gli sponsor dovevano pagare tutto. L’ultima stima dei costi invece è € 5,7 miliardi. Naturalmente sarà lo Stato che dovrà coprire la differenza. Le Olimpiadi di Torino 2006 hanno ancora dei debiti dello StatoComune ripianati negli anni successivi, chissà quanti anni serviranno per saldare i costi delle olimpiadi invernali 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

