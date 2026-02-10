Ogni scelta è una storia il Liceo Nervi-Ferrari di Morbegno investe sull’educazione affettiva

Questa mattina al Liceo Nervi-Ferrari di Morbegno è iniziato il progetto “Ogni scelta è una storia”. Gli insegnanti e gli studenti discutono di educazione affettiva, con l’obiettivo di promuovere rispetto, parità di genere e relazioni sane tra i giovani. Si tratta di un passo concreto per far capire ai ragazzi l’importanza di fare scelte consapevoli fin dai primi anni di scuola.

Promuovere la parità di genere, il rispetto reciproco e relazioni sane fin dai banchi di scuola: è questo l’obiettivo del progetto “Ogni scelta è una storia”, avviato dal Liceo “P. Nervi – G. Ferrari” di Morbegno, un percorso strutturato di educazione all’affettività, alla sessualità e alla cittadinanza consapevole rivolto a tutte le classi dell’istituto. L’iniziativa si inserisce nel solco delle politiche educative nazionali ed europee che riconoscono alla scuola un ruolo centrale nella costruzione di una cultura dell’uguaglianza, dell’inclusione e del rispetto dei diritti umani. Un percorso che, come sottolineato dall’istituto, nasce anche dalla volontà degli studenti, che negli anni hanno espresso il desiderio di dare continuità a momenti di confronto e riflessione su temi fondamentali per la loro crescita personale e sociale.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondimenti su Nervi Ferrari

La Regione ha approvato un investimento di circa due milioni di euro destinato a 346 progetti scolastici.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Nervi Ferrari

Argomenti discussi: Ogni scelta è libertà. Anche la più piccola; Apple cambia il modo di vendere i Mac: meno modelli, più scelte (e più controllo); Sanremo 2026, Colombre e Maria Antonietta: Vogliamo fare bene. Eurovision? Ogni scelta è…; Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco.

Ogni scelta è libertà. Anche la più piccolaS cegliere se acquistare online o in negozio non è solo comodità: è decidere quale economia vogliamo alimentare, quale lavoro vogliamo difendere, quale futuro vogliamo costruire. Perché ogni clic è un ... ideawebtv.it

Epatite C. Nuovi farmaci per tutti o solo per i più gravi? Intervista a Nello Martini: La scelta non spetta all’Aifa. È una decisione politica. Ma in ogni caso platea ...Per l'ex direttore generale dell'Aifa e della direzione farmaceutica del ministero della Salute la polemica tra Aifa e Toscana non fa che distogliere l’attenzione dal nocciolo duro della questione. quotidianosanita.it

VI ASPETTIAMO QUESTA MATTINA DALLE 9 alla 13 Istituto P.L.Nervi Alaimo in via Riccardo Da Lentini n. 89 #Lentini #liceoartisticolentini #giovaniartisti - facebook.com facebook