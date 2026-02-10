Ogni scelta è una storia il Liceo Nervi-Ferrari di Morbegno investe sull’educazione affettiva
Questa mattina al Liceo Nervi-Ferrari di Morbegno è iniziato il progetto “Ogni scelta è una storia”. Gli insegnanti e gli studenti discutono di educazione affettiva, con l’obiettivo di promuovere rispetto, parità di genere e relazioni sane tra i giovani. Si tratta di un passo concreto per far capire ai ragazzi l’importanza di fare scelte consapevoli fin dai primi anni di scuola.
Promuovere la parità di genere, il rispetto reciproco e relazioni sane fin dai banchi di scuola: è questo l’obiettivo del progetto “Ogni scelta è una storia”, avviato dal Liceo “P. Nervi – G. Ferrari” di Morbegno, un percorso strutturato di educazione all’affettività, alla sessualità e alla cittadinanza consapevole rivolto a tutte le classi dell’istituto. L’iniziativa si inserisce nel solco delle politiche educative nazionali ed europee che riconoscono alla scuola un ruolo centrale nella costruzione di una cultura dell’uguaglianza, dell’inclusione e del rispetto dei diritti umani. Un percorso che, come sottolineato dall’istituto, nasce anche dalla volontà degli studenti, che negli anni hanno espresso il desiderio di dare continuità a momenti di confronto e riflessione su temi fondamentali per la loro crescita personale e sociale.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Morbegno: è polemica sull'educazione civica in stile militare al liceo Nervi
La Regione investe due milioni per l'educazione affettiva nelle scuole
La Regione ha approvato un investimento di circa due milioni di euro destinato a 346 progetti scolastici.
