La Regione investe due milioni per l' educazione affettiva nelle scuole

La Regione ha approvato un investimento di circa due milioni di euro destinato a 346 progetti scolastici. Questi interventi mirano a promuovere la cultura delle pari opportunità, l’educazione affettiva e la gestione delle emozioni nelle scuole. L'iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione e formazione per garantire un ambiente scolastico più inclusivo e consapevole.

Con un investimento di circa due milioni di euro oggi sono stati approvati 346 progetti presentati alla Regione dalle scuole per azioni di "valorizzazione e diffusione della cultura delle pari opportunità, dell'educazione affettiva e della gestione delle emozioni". È quanto si legge in una nota della Regione Campania. "Un primo passo verso interventi strutturali di prevenzione di fenomeni che incidono negativamente sulle relazioni pari ed equilibrate tra i generi - dichiarano gli assessori Claudia Pecoraro e Andrea Morniroli -. La prevenzione è lo strumento principale per la trasformazione culturale necessaria per sradicare il fenomeno della violenza maschile sulle donne. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Due anni dal femminicidio di Giulia Cecchettin, il dietrofront del governo sull'educazione sessuo-affettiva nelle scuole, il padre della studentessa: «L'educazione affettiva non toglie niente a nessuno» Leggi anche: Educazione sessuale e affettiva nelle scuole: la proposta del Pd Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. CER: dalla Regione Emilia-Romagna 2,5 milioni di euro per nuovi impianti e potenziamenti; Scuola e digitale: la regione investe 1,9 milioni in IA e realtà virtuale; La Regione Piemonte lancia il Bando MATCHIN per inserire i ricercatori nelle PMI: sportello attivo dal 2 marzo 2026; Oltre 10 milioni alle Unioni montane: la Regione investe sul futuro delle Terre Alte. Haiki+, ottenuti €2,8 milioni per il recupero di materie prime critiche: finanziati due progetti innovativi - Rosti (Haiki+): "Stiamo guardando al futuro con grande convinzione, investendo su ricerca, sviluppo e metodologie produttive altamente innovative" ... affaritaliani.it

