Bartesaghi il Milan accelera | rinnovo e ingaggio triplicato

Il Milan accelera sul fronte contrattuale di Davide Bartesaghi. Dopo aver evidenziato il suo potenziale, la società rossonera lavora per il rinnovo del contratto e l’aumento dell’ingaggio, che sarà triplicato. Bartesaghi, ormai una presenza consolidata nel nuovo progetto, rappresenta una delle giovani promesse più interessanti del club. La strategia del Milan punta a consolidare la rosa e valorizzare i talenti emergenti.

Da promessa a certezza nel giro di pochi mesi. Davide Bartesaghi è diventato uno dei volti nuovi del Milan e la società si muove per blindarlo. La svolta parte dall’estate, quando Massimiliano Allegri ha fermato ogni ipotesi di prestito, Pisa, Parma e Cremonese lo volevano, convinto che potesse crescere subito in prima squadra. La scelta ha pagato: Bartesaghi ha scalato le gerarchie sulla sinistra, superando Estupiñán, e oggi è titolare fisso. Le prestazioni non sono passate inosservate. Venerdì sera a Cagliari era presente anche uno scout della Nazionale: l’ Italia guidata da Gennaro Gattuso lo segue con attenzione, e il suo nome potrebbe entrare presto nel giro delle convocazioni. 🔗 Leggi su Milanzone.it

