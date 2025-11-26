Facciamolo bene ma facciamolo questo nuovo Stadio Sinigaglia

Quicomo.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la brillante vittoria del Como a Torino contro i granata, che è valsa il sesto posto in classifica davanti alla Juve, già battuta quest'anno al Sinigaglia, torna più che mai d'attualità la questione del nuovo stadio. Rispetto al quale, nei giorni scorsi, e forse per la prima volta, il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

