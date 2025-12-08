Tarquinia nuovo sistema di accesso ala Tomba dei Pigmei

Il 11 dicembre 2025 sarà inaugurato il nuovo sistema di accesso alla Tomba dei Pigmei a Tarquinia, grazie a un intervento della Associazione Amici delle Tombe e della Soprintendenza. L’evento si inserisce nelle iniziative di valorizzazione della Necropoli etrusca, migliorando la visita a uno dei siti più significativi della storia etrusca.

Tarquinia, 8 dicembre 2025 – L’ Associazione Amici delle Tombe di Tarquinia, in collaborazione con la Soprintendenza per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, in occasione delle iniziative per la valorizzazione della Necropoli etrusca di Tarquinia, ha organizzato per giovedì 11 dicembre prossimo, l’inaugurazione del nuovo sistema di accesso alla straordinaria Tomba dei Pigmei, realizzato grazie al generoso contributo della Socia Federica Wiel Marin e, fino ad oggi, difficilmente accessibile a causa del lungo e ripido dromos. L’appuntamento è alle ore 11 al parcheggio della Tomba dei Tori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it