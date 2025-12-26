Verona leoni imbrattati con la vernice verde e scritte pro Pal nella basilica di San Zeno | indagini in corso per individuare gli autori
I leoni stilofori all’ingresso della basilica di San Zeno di Verona sono stati imbrattati con vernice verde nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. A poca distanza, in piazza Corrubbio, ai piedi del monumento al Bersagliere è comparsa la scritta «Free Gaza». Sul caso stanno indagando gli agenti della digos della città, al fine di identificare gli autori del gesto provocatorio degli attivisti. Le autorità hanno già analizzato le telecamere di videosorveglianza e le immagini finora raccolte avrebbero già portato a restringere il cerchio dei presunti autori. Nel frattempo, anche a Castelvecchio è stata trovata una scritta simile di colore blu. 🔗 Leggi su Open.online
