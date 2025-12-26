I leoni stilofori all’ingresso della basilica di San Zeno di Verona sono stati imbrattati con vernice verde nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. A poca distanza, in piazza Corrubbio, ai piedi del monumento al Bersagliere è comparsa la scritta «Free Gaza». Sul caso stanno indagando gli agenti della digos della città, al fine di identificare gli autori del gesto provocatorio degli attivisti. Le autorità hanno già analizzato le telecamere di videosorveglianza e le immagini finora raccolte avrebbero già portato a restringere il cerchio dei presunti autori. Nel frattempo, anche a Castelvecchio è stata trovata una scritta simile di colore blu. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Imbrattati a Verona i leoni della basilica di San Zeno: scritte “Free Gaza” anche in piazza Corrubbio

Leggi anche: Verona, imbrattati i leoni di San Zeno: scritte pro Gaza, indaga la Digos

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Imbrattati a Verona i leoni della basilica di San Zeno; Imbrattati a Verona i leoni della basilica di San Zeno; Blitz ProPal a San Zeno e Castelvecchio, i leoni della basilica imbrattati di verde: «Free Gaza» / VIDEO; Imbrattati a Verona i leoni della basilica di San Zeno: scritte “Free Gaza” anche in piazza Corrubbio.

Verona, leoni imbrattati con la vernice verde e scritte pro Pal nella basilica di San Zeno: indagini in corso per individuare gli autori - Anche a Castelvecchio è stata trovata una scritta simile di colore blu. open.online