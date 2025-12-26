Verona leoni imbrattati con la vernice verde e scritte pro Pal nella basilica di San Zeno | indagini in corso per individuare gli autori

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I leoni stilofori all’ingresso della basilica di San Zeno di Verona sono stati imbrattati con vernice verde nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. A poca distanza, in piazza Corrubbio, ai piedi del monumento al Bersagliere è comparsa la scritta «Free Gaza». Sul caso stanno indagando gli agenti della digos della città, al fine di identificare gli autori del gesto provocatorio degli attivisti. Le autorità hanno già analizzato le telecamere di videosorveglianza e le immagini finora raccolte avrebbero già portato a restringere il cerchio dei presunti autori. Nel frattempo, anche a Castelvecchio è stata trovata una scritta simile di colore blu. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Leggi anche: Imbrattati a Verona i leoni della basilica di San Zeno: scritte “Free Gaza” anche in piazza Corrubbio

Leggi anche: Verona, imbrattati i leoni di San Zeno: scritte pro Gaza, indaga la Digos

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Imbrattati a Verona i leoni della basilica di San Zeno; Imbrattati a Verona i leoni della basilica di San Zeno; Blitz ProPal a San Zeno e Castelvecchio, i leoni della basilica imbrattati di verde: «Free Gaza» / VIDEO; Imbrattati a Verona i leoni della basilica di San Zeno: scritte “Free Gaza” anche in piazza Corrubbio.

verona leoni imbrattati verniceVerona, leoni imbrattati con la vernice verde e scritte pro Pal nella basilica di San Zeno: indagini in corso per individuare gli autori - Anche a Castelvecchio è stata trovata una scritta simile di colore blu. open.online

verona leoni imbrattati verniceVerona, imbrattati i leoni di San Zeno: scritte pro Gaza, indaga la Digos - Vernice verde e blu su monumenti storici alla vigilia di Natale. msn.com

verona leoni imbrattati verniceVerona, imbrattati di vernice i leoni medievali davanti alla basilica di San Zeno - L'atto vandalico scoperto la notte di Natale: nella zona anche scritte «free Gaza». corrieredelveneto.corriere.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.