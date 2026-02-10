Nuove perturbazioni con pioggia e neve sul Veneto | sarà un San Valentino bagnato

Le previsioni meteo annunciano un San Valentino diverso dal solito per il Veneto. Nuove perturbazioni atlantiche portano pioggia e neve, lasciando molti pensare a un giorno tra nuvole e acquazzoni. Mercoledì mattina, un nuovo fronte entrerà in azione, continuando a portare maltempo sulla regione. Le strade si allagano in alcune zone, e gli abitanti si preparano a un giorno di festa sotto una pioggia incessante.

«Continua il passaggio di veloci perturbazioni di matrice atlantica sul Veneto e mercoledì mattina il prossimo fronte sarà pronto a entrare in azione. Ne conseguirà un peggioramento fin dalle primissime ore della giornata, con piogge in pianura e lungo le coste e con nevicate sulle Alpi oltre gli.

La settimana si apre con un clima variabile.

Una perturbazione sta avvicinandosi al Veneto.

Pioggia, vento e nuove perturbazioni in arrivo: le previsioni meteo di San Valentino di Andrea GiuliacciSettimana con via vai di perturbazioni che porteranno pioggia, vento e neve ad alta quota. Il freddo sarà il grande assente. Il 14 febbraio il maltempo sarà diffuso: le previsioni meteo di Andrea ... fanpage.it

Meteo, nuova perturbazione in arrivo domani: domenica 8 con piogge in molte regioniL'alta pressione resta lontana e l'Italia si prepara a una sequenza di perturbazioni atlantiche. Piogge sparse domenica e nuovo maltempo in vista ... meteo.it

