Perturbazioni in Veneto attese pioggia e neve per tutta la settimana

Una perturbazione sta avvicinandosi al Veneto. Dopo un inizio di settimana con tempo stabile, le previsioni segnalano pioggia e neve già dalla sera. La situazione rimarrà instabile per diversi giorni, portando maltempo e condizioni difficili in molte zone della regione.

Le previsioni del tempo di Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3BMeteo.com «Dopo un avvio di lunedì ancora all’insegna del bel tempo, una serie di perturbazioni è attesa a partire dalla serata sul Veneto, portando condizioni di instabilità e maltempo per buona parte della settimana». È Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3BMeteo.com, a fornirci le previsioni del tempo per i prossimi giorni, per quanto riguarda la nostra regione e la provincia di Verona. «Più nel dettaglio, un primo intenso fronte transiterà tra la serata odierna e il pomeriggio di martedì, foriero di rovesci e acquazzoni diffusi, nonché di nevicate su Alpi e Prealpi.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Perturbazioni Veneto

Nel fine settimana, il Veneto sarà interessato da piogge e neve a bassa quota, a causa di una perturbazione atlantica in arrivo.

La prossima settimana in Italia sarà caratterizzata da un aumento dell’instabilità atmosferica, con tre perturbazioni previste.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Previsioni meteo per giovedì 8 gennaio. Ancora pioggia e neve su alcune regioni

Ultime notizie su Perturbazioni Veneto

Argomenti discussi: Correnti atlantiche scatenate, piogge abbondanti con temperture miti. Nuova neve in quota; Mercoledì attesa una nuova forte perturbazione. In quota manto nevoso supererà il metro.

Torna il maltempo nella Marca: «Settimana di pioggia fino a domenica»Le previsioni di Manuel Mazzoleni (3bmeteo.com): «Tre perturbazioni raggiungeranno il Veneto martedì 3, mercoledì 4 e venerdì 6 febbraio. In montagna nevicate fino a 50 centimetri sulle piste da sci d ... trevisotoday.it

Meteo, settimana instabile sul Veneto: tanta neve in montagnaDopo un avvio di lunedì ancora all’insegna del bel tempo, una serie di perturbazioni è attesa a partire dalla serata, portando condizioni di instabilità e maltempo per buona parte della settimana ... vicenzatoday.it

+++ METEO VENETO – Perturbazioni e neve in montagna fino a venerdì: da sabato graduale miglioramento facebook

#aria #PM10 #veneto per oggi, domani e dopodomani è previsto il rispetto generalizzato del valore limite per l'arrivo di una significativa perturbazione tutto il Veneto resta al livello di allerta 0 (verde) arpa.veneto.it/dati-ambiental… x.com