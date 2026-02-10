Nuoro donna investita in via Martiri della Libertà | indagini per chiarire la dinamica e accertare responsabilità

Una donna è stata investita da un’auto in via Martiri della Libertà, a Nuoro, martedì sera. L’incidente è avvenuto intorno alle 20:30 nei pressi dell’Istituto Agrario. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia successo e chi sia responsabile. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Una donna è stata investita da un’auto a Nuoro, in Sardegna, martedì 10 febbraio 2026, intorno alle 20:30, in via Martiri della Libertà, nei pressi dell’Istituto Agrario. L’incidente non ha causato, fortunatamente, lesioni tali da mettere in pericolo la vita della donna, soccorsa e trasportata al San Francesco per accertamenti. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri che stanno indagando per stabilire se la vittima stesse attraversando la strada in corrispondenza delle strisce pedonali o in un altro punto. Nuoro torna, purtroppo, ad essere teatro di un incidente stradale che coinvolge un pedone.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Nuoro Investimento Crollo in fabbrica: operaio 55enne deceduto, dinamica da chiarire. Indagini in corso per accertare le responsabilità. Un uomo di 55 anni, Stefano Vuolo, è morto questa mattina in un incidente in fabbrica a Pennabilli. Statale 17, incidente mortale: 38enne perde la vita con la moto. Indagini in corso per chiarire la dinamica. Questa mattina sulla statale 17, una moto si è scontrata con un altro veicolo, causando la morte di un uomo di 38 anni. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Nuoro Investimento Nuoro, donna investita in viale Trieste: ricoverata in codice rossoUna donna di ottant’anni è stata investita mentre attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali, sbucando improvvisamente da dietro ad alcune auto parcheggiate in via Trieste, a Nuoro. L’anziana ... unionesarda.it NUORO – Si chiude con la piena riabilitazione la vicenda giudiziaria di una donna di Orotelli, inizialmente rimasta coinvolta nella vasta inchiesta “Vox Silenti” condotta dalle Fiamme Gialle di Nuoro.La donna ha ottenuto - Non fermarti al titolo - clicca e leggi la - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.