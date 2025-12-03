Corruzione e appalti in Sicilia il gip dispone i domiciliari per Cuffaro
L’ex presidente della Regione siciliana ai domiciliari insieme ad altri due indagati. Respinta la richiesta di arresto per il deputato Saverio Romano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
È Federica Mogherini, l’ex Alta rappresentante dell’Ue e attuale rettrice del Collegio d’Europa una delle tre persone fermate nell’ambito dell’indagine su corruzione e frode negli appalti. La notizia è riportata da Le Soir. Poco prima il sito Euractiv aveva stato re - facebook.com Vai su Facebook
Inchiesta corruzione, il gip dispone i domiciliari per Cuffaro - L'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro è indagato insieme ad altre 17 persone nell’ambito di una inchiesta dei carabinieri del Ros su appalti e nomine nella sanità siciliana ... Segnala editorialedomani.it
