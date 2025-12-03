Corruzione e appalti in Sicilia il gip dispone i domiciliari per Cuffaro

L’ex presidente della Regione siciliana ai domiciliari insieme ad altri due indagati. Respinta la richiesta di arresto per il deputato Saverio Romano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

