Non vuole mostrare il biglietto del treno e va di matto | forti ritardi corsa annullata

Una donna di 31 anni ha causato il caos alla stazione di Merano. Quando le hanno chiesto di mostrare il biglietto, si è messa a urlare e ha rifiutato di collaborare. La sua presa di posizione ha provocato forti ritardi e la soppressione del treno. La situazione è diventata tesa, con passeggeri spaventati e confusi. La polizia è intervenuta per calmare gli animi e gestire l’episodio.

La situazione è stata gestita dai carabinieri del posto, che sono riusciti ad allontanare la trentunenne, facendola scendere dal mezzo. A quel punto, però, il ritardo del treno aveva raggiunto una consistenza tale da far decidere al capotreno di sopprimere la corsa e far scendere i presenti. Per la signora è scattata una denuncia per il reato di "interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità".

