La Regione Toscana riporta numeri confortanti per il turismo. Dopo anni difficili, i dati ufficiali mostrano che le presenze sono tornate ai livelli pre-pandemia, pari a quelli del 2019. Non solo le grandi città d’arte e il mare attirano visitatori, ma anche i borghi più nascosti stanno riscuotendo nuovo interesse. Leonardo Marras, assessore al turismo, conferma che la regione sta vivendo un periodo di ripresa, con numeri che fanno ben sperare per il futuro.

Leonardo Marras, assessore al turismo della Regione Toscana, come si è chiuso il 2025 in termini di arrivi e presenze turistiche? "I dati ci dicono che la Toscana si è nuovamente assestata ai livelli del 2019. Il 2025 si chiude in modo positivo, anche se ci sono segnali che vanno interpretati e ci impongono di rinnovare prodotti, alla luce dei contesti internazionali che cambiano. Diventa sempre più importante fare crescere le destinazioni meno note, e fare trovare un equilibrio a quelle più affollate. In generale, è un risultato che ci conforta, perché indica la tenuta del sistema, ma ci spinge anche a lavorare per consolidare e rendere più equilibrato il turismo nella nostra regione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Non solo il mare e le città d’arte: "Sveliamo la bellezza dei borghi"

