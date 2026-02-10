Non avvicinatevi ai capodogli morti potrebbero esplodere | allarme per chi si avvicina a fotografare i due cetacei spiaggiati in Danimarca

Due capodogli morti si trovano sulla spiaggia dello Jutland, in Danimarca. La Guardia Costiera avverte che avvicinarsi troppo ai cetacei potrebbe essere pericoloso, perché potrebbero esplodere a causa dei gas rimasti all’interno. In pochi giorni, due grandi mammiferi sono finiti spiaggiati, allarmando i soccorritori e le autorità locali. Per ora, nessuno si avvicina, e le autorità monitorano la situazione attentamente.

In appena una settimana, due capodogli sono morti arenati sulle coste dello Jutland, la penisola occidentale della Danimarca. Come riportano i media locali, il primo animale è stato rinvenuto senza vita nella baia di Ålbæk, nella zona nord dello Jutland, il secondo a Blåvandshuk, sulla costa sud-occidentale. La duplice morte ha sollevato interrogativi. Le autorità sono al lavoro per salvaguardare l’incolumità delle persone. Nel weekend tra il 7 e l’8 febbraio, Astrid Dalum, fotoreporter dell’agenzia France Press, ha immortalato a Blåvandshuk alcuni bambini che giocavano attorno alla carcassa. Inoltre, molte persone si sono recate sulle spiagge per fotografare da vicino i corpi dei due animali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

