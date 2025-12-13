Si avvicina il Natale e torna l' allarme furti | 2 auto rubate in due giorni sul litorale

Con l'avvicinarsi del Natale, aumentano i segnali di una crescente microcriminalità nel Casertano. Negli ultimi due giorni, sul litorale sono state rubate due auto, evidenziando una situazione che desta preoccupazione tra i residenti e le forze dell'ordine.

La microcriminalità continua a preoccupare il Casertano, con episodi che sembrano intensificarsi negli ultimi giorni. Nel territorio di Mondragone, infatti, due auto sono state rubate in appena 48 ore, sollevando preoccupazione tra i cittadini e alimentando il dibattito sulla sicurezza urbana.Il. Casertanews.it

