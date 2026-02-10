Niscemi crolla la croce simbolo

Da tv2000.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Niscemi si è verificato un nuovo crollo. La croce simbolo della resistenza degli abitanti della cittadina è venuta giù. Sono in corso verifiche per capire le cause del cedimento. Nessuno si è fatto male. La comunità è sorpresa e preoccupata.

Continuano i crolli a Niscemi. In queste ore è venuta giù anche la croce simbolo della resistenza degli abitanti della cittadina in provincia di Caltanissetta. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

niscemi crolla la croce simbolo

© Tv2000.it - Niscemi, crolla la croce simbolo

Approfondimenti su Niscemi Crollo

Frana Niscemi, crolla la croce simbolo

Frana a Niscemi, crolla anche la croce simbolo di speranza per il paese

A Niscemi la croce posta lungo il fronte della frana si è sgretolata.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Niscemi, crolla la croce simbolo

Video Niscemi, crolla la croce simbolo

Ultime notizie su Niscemi Crollo

Argomenti discussi: Frana Niscemi, crolla la croce simbolo della resistenza; Niscemi, crolla la croce simbolo del paese dopo la frana; Niscemi, crolla anche la croce sul ciglio della frana. Musumeci: Presto nuova visita della premier Meloni; Crolla la croce di Niscemi, era diventata simbolo di speranza.

niscemi crolla la croceNiscemi, è crollata la croce simbolo che fu posizionata in memoria della frana del 1997. Schlein: Meloni e Salvini diano risposteÈ crollata la croce collocata nel quartiere Sante Croci di Niscemi, lungo il fronte della frana che da settimane sta sconvolgendo il centro del Nisseno. La struttura, diventata un simbolo di resiste ... blitzquotidiano.it

niscemi crolla la croceFrana a Niscemi, crolla anche la croce simbolo di speranza per il paeseE' crollata, a Niscemi, la Croce che si trovava lungo il fronte della frana ed era diventata simbolo di speranza per il paese. Purtroppo è caduta - ha scritto sui social il sindaco di Niscemi ... adnkronos.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.