Niscemi crolla la croce simbolo

Questa mattina a Niscemi si è verificato un nuovo crollo. La croce simbolo della resistenza degli abitanti della cittadina è venuta giù. Sono in corso verifiche per capire le cause del cedimento. Nessuno si è fatto male. La comunità è sorpresa e preoccupata.

A Niscemi la croce posta lungo il fronte della frana si è sgretolata. La croce era stata collocata lì in memoria della chiesa delle Sante Croci e della frana del 1997.

