Niscemi crolla la croce simbolo della frana | Un altro colpo al cuore della città

Questa mattina a Niscemi si è staccata la croce che si trovava sulla frana. L’emblema, simbolo di speranza e resistenza, è crollato improvvisamente, lasciando la città senza un punto di riferimento. La scena ha suscitato sconcerto tra i residenti, che ormai da mesi vivono con il timore di nuove slavine e cedimenti. La croce rappresentava un segno di forza per chi affronta ogni giorno la minaccia della frana. Ora, con il suo crollo, la comunità si trova a dover fare i conti con

Cade l'emblema della speranza. Era diventata un segno di resistenza in mezzo alla devastazione. La croce che per giorni aveva sfidato il vuoto sul fronte della frana è crollata, trascinata giù dal terreno che ha continuato a sgretolarsi sotto il suo peso. Collocata nel quartiere Sante Croci, la croce era scolpita in una grande pietra poggiata su un piedistallo di marmo. In queste settimane difficili, segnate dall'emergenza e dallo sgombero di numerose famiglie, era diventata un simbolo di speranza per l'intera comunità. Era stata posizionata in memoria della chiesa distrutta dalla frana del 1997, richiamando un passato già segnato dal dolore.

A Niscemi la croce posta lungo il fronte della frana si è sgretolata.

