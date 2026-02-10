Nel sangue oltre l’80% di monossido

Due persone sono finite in ospedale dopo aver inalato monossido di carbonio. Gli esami del sangue hanno rivelato che avevano oltre l’80% di carbossiemoglobina, una sostanza tossica che si forma quando si respira monossido. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente, che potrebbe essere legato a un problema nell’impianto di riscaldamento di un appartamento.

Avevano nel sangue anche oltre l’80% di carbossiemoglobina, sostanza tossica provocata dall’inalazione prolungata di monossido di carbonio. E’ il risultato dei test tossicologici eseguiti sulle quattro povere vittime della strage di Porcari dal medico legale Stefano Pierotti su incarico del pm Paola Rizzo. Un dato che appare sconcertante: in un organismo normale basta infatti il 5060 per cento di carbossiemoglobina per causare la morte e raramente si hanno riscontri di questa portata. E così il magistrato, come era nelle previsioni, ha deciso di non procedere con le autopsie sulle salme e di concedere il nullaosta per i funerali di Arti Kola, la moglie Jonida, il figlio Hajdar, 22 anni, e la minore Xhesika, di 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it

