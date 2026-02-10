Nato anche il Giappone acquisterà equipaggiamenti Usa per Kiev

Il governo giapponese ha annunciato che fornirà armi e munizioni all’Ucraina, seguendo l’esempio della Nato. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e si inserisce in un quadro di sostegno crescente a Kiev. Il Giappone si unisce così agli altri paesi che hanno deciso di inviare aiuti militari, anche se con modalità e quantità diverse. La mossa potrebbe cambiare gli equilibri della regione e segna un passo importante nella partecipazione del Giappone al sostegno dell’Ucraina.

Il governo giapponese ha deciso di aderire all’iniziativa della Nato per fornire all’Ucraina munizioni e attrezzature di fabbricazione statunitense, nell’ambito della quale acquisterà equipaggiamento non letale per le Forze di Difesa ucraine. Tokyo ha già informato diversi membri della Nato e l’Ucraina del piano. Il Giappone, che è un partner asiatico dell’Alleanza, dovrebbe annunciare formalmente la sua partecipazione al Purl nel prossimo futuro. I funzionari hanno affermato che il Giappone fornirà finanziamenti solo per equipaggiamento di difesa non letale, tra cui sistemi radar e giubbotti antiproiettile. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Il Dipartimento di Stato americano ha dato il via libera a una vendita di equipaggiamenti militari all’Ucraina per circa 185 milioni di dollari.

