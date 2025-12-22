Nasce l’itinerario ‘Via Montagna Lombarda’ | sei province tra paesaggi storia e turismo lento

Milano, 22 dicembre 2025 – Un percorso ad anello lungo più di 800 km che comprende 6 province (Sondrio, Como, Lecco, Varese, Bergamo e Brescia), 19 comunità montane, 6 parchi, 13 riserve e 10 cammini storici. È la ‘Via Montagna Lombarda’, il nuovo itinerario sovraprovinciale promosso da Regione Lombardia per valorizzare le aree montane e prealpine e promuovere un turismo sostenibile e accessibile. 'Via Montagna Lombarda' celebra la bellezza e la grande varietà dei paesaggi della Regione Lombardia, dimostra l’impegno di Regione verso i territori e attribuisce grande valore al lavoro di squadra per raggiungere gli obiettivi comuni al servizio della collettività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

