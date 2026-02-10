Napoli e l’amore | Worldtours dedica San Valentino all’esperienza condivisa

Per San Valentino, Napoli si trasforma in un palco di emozioni. Le guide organizzano tour e esperienze pensate per le coppie, creando un modo diverso di vivere la città e la costiera. L’obiettivo è far diventare Napoli e la sua costa protagonisti di una giornata dedicata all’amore, non solo come sfondo ma come parte attiva della festa.

NAPOLI – Napoli, città che nasce dalla passione impossibile di Partenope per Ulisse, è storicamente considerata un luogo chiave della storia dell'amore, e ancora oggi tra miti e leggende custodisce storie e gesti che attraversano i secoli, tra vicoli silenziosi, piazze che respirano storia e panorami che si aprono sul mare. È in questo tessuto vivo che Worldtours propone, per San Valentino, tour ed esperienze guidate dedicate alle coppie, con l'obiettivo di trasformare la città e la costiera da cornice di scoperta e condivisione a vera e propria parte in causa dell'amore che si celebra.

Napoli si presenta ancora una volta come la città dell’amore.

Napoli in Love propone un itinerario di San Valentino ispirato alla leggenda di Romeo e Giulietta e alle storie d’amore più significative di Napoli.

