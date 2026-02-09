Worldtours racconta l’amore a Napoli con tour ed esperienze per coppie

Napoli si presenta ancora una volta come la città dell’amore. Worldtours propone tour e esperienze pensate per le coppie, invitando i visitatori a scoprire le storie e i luoghi più romantici della città. Le escursioni attraversano i quartieri più suggestivi, tra leggende e tradizioni che affondano le radici nella passione di Partenope per Ulisse.

Napoli, città che nasce dalla passione impossibile di Partenope per Ulisse, è da sempre uno dei luoghi simbolo della storia dell’amore. Tra miti e leggende, custodisce racconti e gesti che attraversano i secoli, tra vicoli silenziosi, piazze cariche di memoria e panorami che si aprono sul mare. È in questo tessuto vivo che Worldtours propone, in occasione di San Valentino, una serie di tour ed esperienze guidate dedicate alle coppie, con l’obiettivo di trasformare la città e la costiera da semplice cornice a parte attiva della relazione che si celebra. “L’intento non è solo offrire un percorso turistico, ma costruire momenti in cui la città stessa diventa testimone e complice”, spiega Roberta Conte, owner di Worldtours.🔗 Leggi su Ildenaro.it

