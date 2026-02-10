napoli e la campania scendono in piazza contro la riforma bongiorno

Napoli e la Campania scendono in piazza il 15 febbraio per fermare la proposta di modifica dell’articolo 609 bis, avanzata dalla senatrice Giulia Bongiorno. La manifestazione vuole impedire che venga riscritta questa parte di legge, e già si prepara una grande mobilitazione di cittadini, associazioni e forze politiche locali. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e polemiche sulla possibile modifica del testo, che molti considerano un passo indietro nel contrasto ai reati.

Il prossimo 15 febbraio Napoli scende in piazza con l'obiettivo di fermare la riscrittura dell'articolo 609 bis, proposta dalla senatrice Giulia Bongiorno. Mentre il dibattito parlamentare si accende sulla riforma del Codice Penale, Napoli risponde con una mobilitazione di piazza che affonda le radici in trent'anni di conquiste femminili. Il prossimo 15 febbraio, come riportato dall'Ansa, Piazza del Plebiscito diventerà il megafono di una protesta che va ben oltre la cronaca locale: l'obiettivo è fermare la riscrittura dell'articolo 609 bis, proposta dalla senatrice Giulia Bongiorno.

