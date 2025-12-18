Anche gli agricoltori di Ferrara scendono in piazza Bruxelles contro la riforma europea

Gli agricoltori di Ferrara si uniscono a migliaia di colleghi europei per manifestare contro le riforme che minacciano il loro futuro. In piazza Bruxelles, si alza un grido di protesta per difendere le proprie aziende e il lavoro che rappresentano. È un momento di forte mobilitazione, simbolo di determinazione e speranza per un’agricoltura più sostenibile e giusta.

"Sono oltre diecimila le voci degli agricoltori di tutta Europa che si stanno innalzando oggi da Bruxelles per dire no a politiche europee che stanno condannando il futuro delle nostre aziende agricole". Commenta il presidente di Cia-Ferrara, Stefano Calderoni, dalla piazza belga che giovedì 18. Anche Cia - Agricoltori Italiani Ferrara, insieme agli agricoltori di tutta la regione, sarà presente alla grande manifestazione del 18 dicembre a Bruxelles, che porterà in piazza 10mila produttori e centinaia di trattori in arrivo da ogni parte del continente

