Anche gli agricoltori di Ferrara scendono in piazza Bruxelles contro la riforma europea
Gli agricoltori di Ferrara si uniscono a migliaia di colleghi europei per manifestare contro le riforme che minacciano il loro futuro. In piazza Bruxelles, si alza un grido di protesta per difendere le proprie aziende e il lavoro che rappresentano. È un momento di forte mobilitazione, simbolo di determinazione e speranza per un’agricoltura più sostenibile e giusta.
“Sono oltre diecimila le voci degli agricoltori di tutta Europa che si stanno innalzando oggi da Bruxelles per dire no a politiche europee che stanno condannando il futuro delle nostre aziende agricole”. Commenta il presidente di Cia-Ferrara, Stefano Calderoni, dalla piazza belga che giovedì 18. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Agricoltori in piazza a Bruxelles: anche Cia Ferrara partecipa alla protesta
Leggi anche: Anche agricoltori dalla Puglia oggi a Bruxelles per protestare contro la commissione Ue Coldiretti
Agricoltori in piazza a Bruxelles | anche Cia Ferrara partecipa alla protesta.
Paura peste suina . Gli allevatori scendono in piazza - Questa mattina a partire dalle 9 allevatori e agricoltori si raduneranno in piazza del Giglio, vicino alla prefettura, per un presidio organizzato da Coldiretti per chiedere misure contro la ... lanazione.it
Anche Cia - Agricoltori Italiani Ferrara, insieme agli agricoltori di tutta la regione, sarà presente alla grande manifestazione del 18 dicembre a Bruxelles, che porterà in piazza 10mila produttori e centinaia di trattori in arrivo da ogni parte del continente - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.