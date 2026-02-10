Napoli-Como perché Ramon non è stato espulso | la spiegazione
Durante la partita tra Napoli e Como, Ramon non è stato espulso nonostante un contatto con Hojlund. Il direttore di gara Manganiello ha deciso di non estrarre il cartellino rosso, ma solo il giallo per il difensore del Como. La scelta ha sorpreso alcuni, ma l’arbitro ha ritenuto che il fallo non fosse grave abbastanza.
Contatto tra Hojlund e Ramon, per il direttore di gara Manganiello non è rosso diretto, ma giallo, ai danni del difensore del Como. Al termine del primo tempo contatto dubbio al limite. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Approfondimenti su Napoli Como
Lecce Como 0-3: Nico Paz, Ramon e Douvikas stendono Di Francesco (espulso). Fabregas accorcia sulla Juve
Yildiz, perché è stato sostituito dopo l’1-1 di Napoli Juve. La spiegazione di Spalletti sul cambio del turco
Ultime notizie su Napoli Como
Argomenti discussi: Live Napoli-Como 1-1, il pareggio di Vergara: Conte protesta e chiede un rosso; Napoli-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Napoli Como, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Napoli-Como di Coppa Italia: dove vederla in chiaro, orario e probabili formazioni.
Live Napoli-Como 1-1, arriva subito il pareggio di VergaraDopo la vittoria al cardiopalma di Marassi, il Napoli di Antonio Conte torna in campo, questa volta al Maradona, in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia. Dall'altro lato del ... ilmattino.it
Live Napoli-Como 0-1, finisce il primo tempo: la sblocca Baturina dal dischettoDopo la vittoria al cardiopalma di Marassi, il Napoli di Antonio Conte torna in campo, questa volta al Maradona, in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia. Dall'altro lato del ... leggo.it
Napoli-Como fin qui è la partita delle rivelazioni invernali: dopo il primo goal in Champions e il primo in Serie A, Antonio Vergara trova anche la prima gioia in Coppa Italia Ma che assist ha fatto Hojlund di prima - facebook.com facebook
Napoli-Como, il risultato in diretta #SkySport #CoppaItalia x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.