Napoli-Como perché Ramon non è stato espulso | la spiegazione

Durante la partita tra Napoli e Como, Ramon non è stato espulso nonostante un contatto con Hojlund. Il direttore di gara Manganiello ha deciso di non estrarre il cartellino rosso, ma solo il giallo per il difensore del Como. La scelta ha sorpreso alcuni, ma l’arbitro ha ritenuto che il fallo non fosse grave abbastanza.

