Lecce Como 0-3 | Nico Paz Ramon e Douvikas stendono Di Francesco espulso Fabregas accorcia sulla Juve
espugnano il Via del Mare. Il Como ritrova il sorriso e i tre punti nella 17ª giornata di Serie A, espugnando lo stadio Via del Mare con un netto 3-0 ai danni del Lecce. Dopo un periodo opaco caratterizzato da due sconfitte consecutive, la formazione lariana sfodera una prestazione d’autorità in terra salentina, sbloccando il match già al 20? grazie a una rete del talento argentino Nico Paz. La cronaca del match. La partita ha preso una piega decisiva poco dopo il vantaggio ospite: al 24?, l’arbitro ha estratto il cartellino rosso nei confronti del tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco, espulso per proteste veementi riguardanti un presunto fallo di Nico Paz nell’azione del primo gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Lecce-Como, finale 0-3: a segno Nico Paz, Ramon e Douvikas
Leggi anche: Il Como a Lecce ne fa 3: a segno Nico Paz, Ramon e Douvikas
Live Lecce - Como - Serie A: Punteggi & Highlights Calcio - 27/12/2025; Lecce-Como: Match Preview; Lecce – Como: info biglietteria; Dove vedere Lecce-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni.
Lecce-Como 0-3, gol di Nico Paz, Ramon e Douvikas. Fabregas torna a vincere - Dopo due sconfitte di fila, la squadra di Fabregas passa al Via del Mare e si prende provvisoriamente il sesto posto in classifica. sport.sky.it
Lecce-Como 0-3, Nico Paz ritrova il gol: Fabregas si risolleva e non molla il treno Europa - 0 rifilato al Lecce, furioso per il gol del vantaggio firmato da Nico Paz. corriere.it
SI PARTE! È iniziata LECCE-COMO!15:02 - Como: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it
Serie A, Torino-Cagliari 1-2 e Lecce-Como 0-3: i Lariani scavalcano il Bologna al 6° posto Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-17-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-roma-milan-nap - facebook.com facebook
#SerieA – Results: Lecce 0-3 Como Torino 1-2 Cagliari #SSFootball x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.