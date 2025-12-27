Lecce Como 0-3 | Nico Paz Ramon e Douvikas stendono Di Francesco espulso Fabregas accorcia sulla Juve

espugnano il Via del Mare. Il Como ritrova il sorriso e i tre punti nella 17ª giornata di Serie A, espugnando lo stadio Via del Mare con un netto 3-0 ai danni del Lecce. Dopo un periodo opaco caratterizzato da due sconfitte consecutive, la formazione lariana sfodera una prestazione d’autorità in terra salentina, sbloccando il match già al 20? grazie a una rete del talento argentino Nico Paz. La cronaca del match. La partita ha preso una piega decisiva poco dopo il vantaggio ospite: al 24?, l’arbitro ha estratto il cartellino rosso nei confronti del tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco, espulso per proteste veementi riguardanti un presunto fallo di Nico Paz nell’azione del primo gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

