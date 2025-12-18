Napoli-Milan | orario probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Il grande calcio torna protagonista con la semifinale di Supercoppa italiana tra Napoli e Milan. Oggi, giovedì 18 dicembre, le due squadre si sfidano a Riad, in Arabia Saudita, in una sfida che promette emozioni. Scopri orario, probabili formazioni e dove seguire l’evento in tv e streaming, per non perdere neanche un minuto di questa importante sfida internazionale.

(Adnkronos) – Tempo di Supercoppa italiana. Oggi, giovedì 18 dicembre, il Napoli affronta il Milan – in diretta tv e streaming – nella prima semifinale delle Final Four del trofeo che prenderanno il via a Riad, in Arabia Saudita. Gli azzurri, vincitori dell'ultimo Scudetto, sfideranno quindi i finalisti della scorsa edizione di Coppa Italia, mentre .

