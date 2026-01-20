Copenaghen-Napoli le formazioni ufficiali | tutte le scelte di Conte

Ecco le formazioni ufficiali di Copenaghen e Napoli per la sfida di Champions League. Le scelte dei tecnici riflettono le strategie di entrambe le squadre in vista di questa importante partita. Di seguito, tutte le scelte dei rispettivi allenatori, con dettagli sulle formazioni che scenderanno in campo.

In vista della sfida di Champions League tra Copenaghen e Napoli, sono state ufficializzate le formazioni delle due squadre. Antonio Conte ha scelto la sua formazione per la trasferta in Danimarca, mentre il Copenaghen di Jacob Neestrup si prepara ad affrontare i partenopei con un 4-4-2. Una partita importante, che potrebbe segnare un passo decisivo nella corsa verso la qualificazione. Le scelte di Copenaghen e Napoli. Il Copenaghen, che giocherà davanti al proprio pubblico, schiera il portiere Kotarski tra i pali, mentre in difesa ci sono Meling, Gabriel Pereira, Suzuki e Lopez. A centrocampo, Elyounoussi, Madsen, Delaney e Achouri saranno incaricati di dare supporto offensivo e difensivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Copenaghen-Napoli, le formazioni ufficiali scelte da Neestrup e ConteSono state annunciate le formazioni ufficiali di Copenhagen e Napoli per la partita di Champions League.

