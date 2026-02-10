Napoli-Como Giovane | Grande emozione essere qui la mia vita è cambiata

Giovane ha esordito da titolare allo stadio Maradona con la maglia del Napoli. Il giovane attaccante, arrivato dal Verona nel mercato invernale, si è detto emozionato per questa prima volta da titolare in una partita così importante. La sua presenza in campo ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, mentre lui ha parlato di come questa esperienza abbia cambiato la sua vita.

Prima da titolare allo stadio Maradona per Giovane, neo acquisto del Napoli arrivato dal Verona nel mercato invernale. A pochi minuti dai quarti di finale contro il Como, sono queste le parole del brasiliano: «Adesso sto tranquillo, quando sono arrivato è stata una grande emozione». «La mia vita è cambiata in 5 mesi. Sto imparando l'Italiano e questo mi aiuta molto. Il mio idolo è Ronaldo Il fenomeno», ha detto Giovane. Napoli-Como, i tifosi: «Torti arbitrali e trasferte vietate, non parla il presidente?» «Se non si fosse operato al ginocchio sarebbe il miglior calciatore del mondo. Mi piace da quando ero bambino, l'ho visto giocare in Brasile», ha concluso. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

