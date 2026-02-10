Napoli-Como Coppa Italia 10-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per parte al Maradona

Questa sera il Napoli e il Como si affrontano al Maradona per i quarti di finale di Coppa Italia. Le due squadre scendono in campo con l’obiettivo di passare il turno. Si prevede una partita combattuta, con almeno un gol per parte, e il pubblico si aspetta un match spettacolare. La sfida inizia alle 21:00.

Il Napoli e il Como tornano in campo martedì sera al Maradona per sfidarsi nel quarto di finale di Coppa Italia. Chi passa il turno va ad affrontare l’Inter, che si è qualificata la settimana scorsa eliminando il Torino. I partenopei sono reduci da una vittoria entusiasmante e ottenuta in extremis sul campo del Genoa,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Questa sera al Maradona il Napoli e il Como si affrontano nei quarti di finale di Coppa Italia.

