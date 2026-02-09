Napoli-Como Coppa Italia 10-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera al Maradona il Napoli e il Como si affrontano nei quarti di finale di Coppa Italia. La partita comincia alle 21 e promette di essere una sfida aperta. Entrambe le squadre vogliono passare il turno, ma il Napoli parte favorito. I tifosi sono già in fermento per questa sfida, che potrebbe riservare sorprese.

Il Napoli e il Como tornano in campo martedì sera al Maradona per sfidarsi nel quarto di finale di Coppa Italia. Chi passa il turno va ad affrontare l’Inter, che si è qualificata la settimana scorsa eliminando il Torino. I partenopei sono reduci da una vittoria entusiasmante e ottenuta in extremis sul campo del Genoa,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

