I robot costano più del lavoro umano ma possono lavorare 24 ore al giorno

Molti si interrogano sul ruolo dei robot nel mondo del lavoro, notando che, sebbene i costi siano elevati, essi possono operare senza interruzioni 24 ore su 24. Questa dinamica solleva riflessioni sulla possibile sostituzione degli operai umani e sulle implicazioni per il mercato del lavoro, in un contesto in cui tecnologia e occupazione si confrontano quotidianamente.

Leggo molte preoccupazioni sul futuro del lavoro, non solo legate all’AI, ma anche alla sostituzione degli operai. Negli ultimi mesi, e in modo particolare dopo il CES, i robot umanoidi sono tornati a occupare titoli, video dimostrativi e dichiarazioni entusiastiche. Boston Dynamics, Figure, Tesla e altri mostrano macchine sempre più simili a operai in carne e ossa, capaci di camminare, sollevare carichi, spostarsi in fabbrica ed eseguire compiti diversi nello stesso ambiente produttivo. Dovrebbe essere scontato l’umanoide come sostituto diretto del lavoratore umano. Al momento però tra la dimostrazione tecnologica e la sostenibilità industriale c’è una distanza che oggi viene spesso minimizzata nella narrazione pubblica (anche perché ci sono miliardi di investimenti in mezzo). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

