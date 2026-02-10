Musica dal vivo | a Trecate Da Zero a Liga in Orchestra

Sabato sera al Pellico di Trecate, i Da Zero a Liga in Orchestra portano la musica dal vivo. L’appuntamento è alle 21, e promette una serata all’insegna del divertimento e delle note. I musicisti salirebbero sul palco per far ascoltare il loro repertorio, attirando gli appassionati della scena locale.

Sabato 14 febbraio, alle 21, appuntamento con la musica dal vivo al Pellico di Trecate con i Da Zero a Liga in Orchestra.I Da zero a Liga si esibiscono con l'idea molto chiara di proporre, totalmente dal vivo, un omaggio musicale a Luciano Ligabue del quale sono grandi fan. Uno show rodato da.

