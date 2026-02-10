Musica città capitale La delegazione maltese studierà a Pontedera

Pontedera si prepara a diventare un punto di riferimento per la musica internazionale. Ieri, la città ha accolto una delegazione maltese composta da 50 studenti, insegnanti e dirigenti della Malta Band Clubs Association, guidata da Noel Camilleri. L’incontro nella sala consiliare ha segnato l’inizio di un progetto di studio e scambio culturale, confermando ancora una volta il ruolo di Pontedera come capitale della Vespa e della musica.

PONTEDERA La città della Vespa ha sempre più una vocazione nella musica. E ieri, a suggellare questa realtà, si è tenuto un incontro istituzionale, nella sala consiliare del Comune di Pontedera, per salutare la delegazione maltese composta da 50 studenti, docenti tutor e dirigenti della Malta Band Clubs Association, presieduta da Noel Camilleri. Gli studenti delle bande musicali da ieri e fino a sabato 14 febbraio, svolgono infatti una settimana di attività formativa al Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno e l’ Accademia Musicale di Pontedera. La direzione artistica delle master, partite a Malta nel 2022 e 2023 a già effettuate a Livorno nel 2024, è affidata al maestro Giampaolo Lazzeri (che è anche direttore artistico e musicale della Filarmonica Rossini di Firenze e direttore artistico e musicale della Filarmonica Luporini di Lucca), in qualità di coordinatore artistico e musicale di Ghaqda Kazini tal-Banda (Malta Band Clubs Association) e direttore artistico e musicale della Banda Sinfonica Nazionale Maltese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

